陸無人偵察機 再繞台空域

【本報綜合報道】台灣國防部昨日表示，過去24小時發現解放軍32架次軍機在周邊活動，其中一架無人偵察機從東海南下，沿台灣以東的太平洋空域向南飛行後，抵達巴士海峽空域再飛回中國大陸沿海，形同順時針繞飛台灣半個圈，形成新常態。

台軍下周在海灘操演 該架解放軍無人偵察機型號是彩虹4，同時有一架BZK005無人偵察機及TB001無人偵察機飛越海峽中線進入台灣防空識別區西南空域。彩虹4無人偵察機最大航程3,500公里，可以掛載導彈及炸彈，屬於解放軍一款具備「察打一體」功能的無人機。

根據台灣國防部的紀錄，解放軍一架TB001無人偵察機上月27日至28日逆時針繞飛台灣半個圈；本月2日至3日，解放軍一架BZK005無人偵察機順時針繞飛台灣半個圈。

另一方面，台灣軍方下周一至下周二在北部海灘岸密集操演，模擬解放軍同時登陸多處「紅色沙灘」的情況。淡水丶台北港、桃園觀音的海灘地區進行兩棲登陸操演，成為漢光兵棋推演前的熱身演練項目。

操演考驗地面防衞部隊面對解放軍同時登陸北部地區多處海灘時，是否有能力立即應戰，以及後續部隊支援防衞的機動性。全台有十餘處海灘地區被列為戰事爆發時，成為解放軍兩棲登陸的「紅色沙灘」。

另外，漢光演習今年的電腦輔助指揮所演習下周一至下周五實施，假設發展以現階段敵軍犯台各種可能行動及年來擾台軍演態樣，作為想定發展基礎，並藉近年兵棋推演研討成果及借鏡俄烏戰爭，以推演平台實施5天4夜、連續24小時的對抗演習。