河南煤礦失火停產 5人失蹤

【本報綜合報道】河南大有能源股份有限公司（下稱大有能源）位於三門峽市耿村煤礦近日發生安全事故，周二耿村煤礦13採區出現火頭，翌日凌晨火情擴大，現場5名礦工失蹤。專家研判認為上述失蹤礦工沒有生還可能；該煤礦目前已經停產。

內媒周四從三門峽市應急管理局應急指揮中心工作人員了解，事發後現場成立現場指揮部，救援工作仍進行，「火還沒有滅」。目前礦工利用砌磚塊封堵通風口，採用密閉窒息方法，達到滅火效果。大有能源披露，耿村煤礦為公司在產礦井，核定生產能力為每年360萬噸，去年商品煤產量287.45萬噸，營業收入13.22億元（人民幣‧下同，約15.13億港元）。

曾因設施不達標受罰 信用中國系統顯示，耿村煤礦2020年8月因「消防設施、器材配置、設置不符合標準，消防設施、器材未保持完好有效」遭消防部門行政處罰；國家企業信用信息公示系統顯示，2021年11月25日，該煤礦因違反《固體廢物污染環境防治法》被三門峽市生態環境局罰款78萬多元（約89萬港元）。