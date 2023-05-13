高鐵兩女互摑案 事發經過曝光

【本報綜合報道】內地一名女子日前乘坐高鐵時遭後座小童撞椅背，女子出言制止卻遭小童母親掌摑；她之後出手還擊，警員到場罰款處罰雙方。女子其後上網公開事件引發熱議，事發地點的四川成都鐵路公安周三就事件作出通報，同時公開車上閉路電視拍下完整的事發經過，顯示該女子在爭執過程中粗言穢語，且語帶挑釁。

警指兩人均違法 通報指本月2日下午7時59分，旅客楊女一行（包括3名兒童）從樂山站乘坐C6276次列車前往江油站。同日下午8時24分，旅客王女從眉山東站乘坐同次列車前往成都東站，並坐在楊女前排位置。下午8時27分，王女轉身制止後排兒童吵鬧，繼而與楊女爭吵。楊女同行人辱罵王女，後者回罵；隨即列車安全員、列車長到場調解。

楊女同行人和王女用手機互相拍攝，王女再次辱罵楊女時，楊女用右手手背揮打王女面部，王女還擊用左手打楊女面部。在列車長和周邊旅客勸阻過程中，王女再次用手打楊女面部。事發後王女報警，警方認定楊女和王女擊打對方面部屬於毆打他人的違法行為，分別對楊女和王女罰款500元及200元人民幣（約572、229港元）。