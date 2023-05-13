安檢漏洞 重慶漢車廂殺人 傳刀藏下腹蒙混

衡山站員工遭停職 站長換人 由湖北武昌開往廣東惠州的K435列車中，男乘客賀振華上周四持刀殺害一名互不相識的男乘客，最終被警方刑事拘留。內地傳媒昨日引述接近衡山站工作人員的人士表示，兇手在車站安檢時應該把刀具藏在下腹部位。涉事車站被質疑存安檢漏洞，該站兩名站領導及相關工作人員被停職處理，其中站長更換人。

事發當天，27歲男子谷鞏被兇手捅刺數刀，搶救無效後死亡。兇手身份隨後曝光，36歲賀振華是重慶市長壽區人，相關裁判文書顯示他曾經有吸毒史及精神障礙，曾經持刀刺傷公司同事。賀男在湖南衡山站登車，十多分鐘後行兇。知情人士指安檢時，值班女性工作人員檢查賀男身體兩側情況，最終因疏忽未能夠發現藏刀位置。

揭兇手擁吸毒史及曾傷人 報道續指，衡山站在案發後的安保力度明顯加強，在進站口的安檢區域，當一名工作人員檢驗旅客身份證時，兩名工作人員輪流用探測器檢查旅客，另有一人負責在安檢儀顯示屏幕前查看行李，旁邊更有鐵路民警巡查。惟新上任的站長被問及安檢等問題時婉拒採訪，直言「公安機關還沒發通報，具體的情況我也不是很清楚」。

谷鞏表姐回應時表示，家屬已經與廣鐵集團談妥賠償事宜，親屬正在幫助家屬處理後事。內地傳媒指谷鞏從小學習舞蹈，生前是舞蹈演員，常年在外地工作，曾經在內地官方電視台表演舞蹈；由於父親去年中風癱瘓，所以他辭去工作回老家耒陽。谷男當天的目的地也是耒陽，詎料在列車上與素不相識的賀振華相遇，因此殞命。

賀男母親卓女士表示尚未聯繫死者家屬，希望有機會道歉。她稱兒子有十幾年精神病史，今年1月從精神病院出來，平時做短工領取幾百元人民幣的低保維持生計。本報綜合報道

內地旅客乘坐列車前必須接受安檢。 賀振華