歐盟政體欠透明 貪污腐化易形成

歐盟的黑暗面愈來愈裸露於歐洲民眾眼前。這個1993年成立，如今擁有27個成員國的政治組織，其中22個是北約成員國，它擁有4億多人口，是世界中、印以外第3位人口「大國」，2022年GDP是逾16萬億美元，經濟實力是美、中之外第三大，因此它也稱自己為中、美之外的第三勢力。

歐盟最大的特色，是除了擁有以各國部長組成的理事會，還有各成員國透過直選組成的歐洲議會；此外，它還有設在德國法蘭克福的歐洲中央銀行。歐盟理事會明顯代表各國自身的利益，但歐洲議會是以各國議員之間組成的黨團為中心，而歐洲議會也和美國國會一樣，成為政治游說活動的中心。

歐洲議會民主的一套「理想」，是認為民主是要可達成訊息流通及不同政治意見可以得到表達，因此在比利時首都布魯塞爾的歐洲議會行政中心，成為數以千計國際大企業、壓力團體以至外國政治力量所圍繞的園地；而歐洲議會成員，也成為他們要拉攏的對象。

議員與財團愈走愈近 歐洲議員的待遇不差，月薪約一萬歐元，另5,000歐元可報銷的津貼！諷刺的是，和他們接觸的大財團的CEO，身上的一套西裝就可以是一、兩萬歐元。結果，政治分析家就批評，5年一任的歐洲議員當選及續任，要盡量迎合自己國家壓力團體的要求；但是有「遠大志向」的議員，是要和國際大財團好好溝通及搞好關係，任期完結就可以大有機會任職國際財團，拿到比當議員更好的高薪厚職。

還有，雖然所有游說商業組織及政治壓力團體都有登記名冊，約見有時間紀錄，但它們的代表約見議員談論了些甚麼及達到甚麼「共識」就可保密。同樣令人詬病的是，歐盟理事會、歐洲議會及歐洲中央銀行的會議內容，都採取保密制度，這種政治布局，使這樣大的政治體制面對民眾的透明度極低，也容易成為貪污腐化的溫床。

就如俄烏戰爭一爆發，以德國為首的能源大企業萊茵集團（RWE）就積極游說歐盟及德國政界推動擴大具污染的煤礦開採發電，竟然獲得許可。而去年底爆發的「卡塔爾門」，希臘籍的議會副議長凱里就涉嫌收受懷疑來自卡塔爾政府的金錢利益，替卡塔爾世界盃講好話及涉嫌影響歐盟制訂卡塔爾與歐盟航空協議等，就是巨大的貪污醜聞。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻