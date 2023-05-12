天舟六號對接空間站運物資

【本報綜合報道】搭載天舟六號貨運飛船的長征七號遙七運載火箭前晚9時22分在中國海南文昌航天發射場點火發射，天舟六號入軌後順利完成狀態設置，於昨日凌晨5時16分，成功對接太空站天和核心艙後向端口。神舟十五號航天員乘組後續將進入天舟六號，按計劃開展貨物轉運等相關工作。

水果重量約天舟五號兩倍 天舟六號在今次任務中裝載258件（套）貨物，運輸物資總重約5.8噸，包括6名航天員在軌駐留消耗品、約700公斤補加推進劑和多項實（試）驗載荷。航天員生活物資主要包括服裝、食品、飲用水等，其中新鮮水果重達71公斤，約是天舟五號攜帶水果重量的兩倍，可滿足神舟十五號和神舟十六號乘組需求。

載人航天工程空間應用系統副總師、中科院空間應用中心研究員呂從民介紹，航天員將相關產品轉運至太空站艙後，將按飛行任務規劃陸續開展空間生命科學與生物科技、微重力流體物理與燃燒科學、空間材料科學、空間應用新技術試驗等4個領域共29項科學實驗和應用試驗。