女特務創業賣睡衣 大賺7.8億

CIA工作驚險經歷 為照顧孩子辭職 美國一名曾在中央情報局（CIA）工作逾10年女子早前離職轉投商界，創立高級睡衣品牌。她近日在訪問中披露，由於她執勤期間屢遇驚險經歷，加上意識自己孩子不能在沒有母親情況下成長，於是決定放下工作，把重心放在家庭。

希卡德（Emily Hikade）精通4種語言，曾在中東、亞洲及東非等地執行任務。在前日刊出訪問中，她憶述一名好友不幸殉職，自此開始考慮是否離職。在另一次危險任務中，她幾乎遭遇空難，當時首先想到就是家中孩子，甚至意識到自己一旦失去性命，家中孩子就會失去母親，於是決定離開。

好友殉職 執勤屢遇險 由於過去工作關係，希卡德一直對外保密，就連其孩子也相信自己只是一名外交官。當他們得悉母親曾在CIA工作後，孩子驚訝萬分，反問：「你是我母親嗎？」另有朋友原本以為很了解希卡德，知道其身份後感到難以置信。對此，希卡德笑稱，朋友在家中陪伴孩子的夜晚，自己則要起身準備執行任務。

希卡德創立高級睡衣品牌如今錄得近一億美元（約7.8億港元）收益，其客戶包括多名荷里活明星、英國王室成員及美國政客等。本報綜合報道