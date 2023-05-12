支持女性有條件墮胎 特朗普力促嚴打非法移民

【本報綜合報道】美國明年11月舉行總統選舉，前總統兼共和黨參選人特朗普周三出席一場由傳媒舉辦市民大會時表明，他支持女性在亂倫及生命受威脅等情況下獲得容許墮胎，又強調自己一旦重新上台將恢復嚴厲應對非法移民執法政策。在俄烏戰爭問題上，他沒有提及自己會支持烏克蘭，僅表示希望所有人停止因戰爭死去。

76歲的特朗普當天現身時，獲得在場大部分人士鼓掌，期間談及女性墮胎權、非法移民、國家債務上限、俄烏戰爭、涉嫌性侵女作家卡羅爾等議題。他在女性墮胎權問題立場較為含糊，形容聯邦最高法院去年推翻確立女性墮胎權受憲法保護的1973年「羅訴韋德案」是一場偉大勝利，卻同時支持女方在特別情況下獲得容許墮胎。

拒公開撐烏克蘭 針對美國非法移民問題近日轉趨嚴重，特朗普揚言上任後恢復嚴厲政策，包括在美墨邊境拆散非法移民家庭。在俄烏戰爭問題上，他無明確提及自己會支持烏克蘭，也拒絕估計到底哪一方勝利，僅說「為了解決這問題，我們需停止殺害所有人」。

紐約聯邦地區法院陪審團周二裁定，特朗普性侵導致卡羅爾身體遭受傷害一事負有責任。特朗普在市民大會回應指自己從未見過女事主，甚至不知道對方是甚麼人。