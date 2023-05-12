美議員稱陷害拒下台

涉欺詐挪用公款13罪名 陷入偽造履歷等醜聞的美國紐約州共和黨籍國會眾議員桑托斯（George Santos）周三被捕，被控欺詐、洗錢、盜用公款等13項罪名。桑托斯不認罪，揚言有關指控是針對他的政治迫害，並且拒絕因此辭去國會議員的職務。

現年34歲的桑托斯被控7項電匯欺詐罪、3項洗錢罪、一項盜用公款罪及兩項向眾議院作出重大虛假陳述罪名，如果罪名成立最高可以判囚20年。他在提堂時不認罪，回答法官提問時表示有與律師討論過控罪並知道自己的相關權利，最終獲准以50萬美元（約390萬港元）保釋，但限制僅可以在紐約和首都華盛頓之間往來。桑托斯離開法庭後向記者表示，要與「獵巫（即政治迫害）」鬥爭，並洗清自己的名譽。

猶太血統金融背景認虛構 桑托斯在去年11月中期選舉當選國會眾議員，但過去半年陷入偽造履歷、涉嫌違反競選資金法及詐騙等醜聞，他坦承謊稱擁有猶太血統、具有華爾街背景、大學學位、明星排球運動員等履歷，財務狀況也被揭出問題。不過，桑托斯拒絕辭職，最近還宣布將競選連任。他稱有關自己人生故事的謊言，包括宣稱他曾經在幾間全球金融公司任職，以及擁有大量房地產投資組合，只是想美化自己的履歷，並無惡意。

媒體與公眾有施壓要求桑托斯辭職，也有來自紐約共和黨人的聲音要求辭職。桑托斯被捕之後，共和黨領袖周三早上表示，將會等待當事人的案件終結，不會強迫他辭職。但是共和黨籍的國會眾議院議長麥卡錫同日傍晚表示，不會支持桑托斯競選連任，又指如果眾議院道德委員會認定桑托斯違法，他將要求對方辭去國會議員的職務。本報綜合報道

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