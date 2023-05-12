澳洲貿易部長訪京 會晤華商務部長

法雷爾

【本報綜合報道】澳洲貿易部長法雷爾昨日啟程前往北京，與中國商務部長王文濤及其他官員會面，尋求消除兩國的貿易壁壘，全面恢復對華出口並穩定外交關係。

尋求全面恢復對華出口 法雷爾是中國去年6月解凍兩國外交關係以來，第二名澳洲高級部長訪華，也是2019年後首次有澳洲貿易部長到訪。他將與中澳商界代表會面，並正式會晤王文濤。二人將主持中澳第16屆部長級經濟聯委會，該會議2017年兩國關係開始惡化後暫停。

法雷爾表示，將強烈主張全面恢復澳洲對中國所有行業暢通無阻的出口，這符合兩國的利益，也符合澳洲出口商和生產商的利益，並透露將向中方提出對澳洲人而言重要的其他議題。外界猜測，他可能是指澳洲籍公民楊恆均和成蕾在華被拘事件。

中國外交部發言人汪文斌昨日表示，中澳同為亞太地區的重要國家，兩國經濟結構高度互補，雙邊經貿合作互利共贏，改善維護發展好中澳關係，符合兩國和兩國人民的根本利益。他指中方願與澳方一起落實好兩國領導人達成的重要共識，推動中澳關係持續健康穩定發展，通過建設性磋商，平衡解決各自在經貿問題上的關切。