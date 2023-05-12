秦剛斥美縱容台獨 毀國際秩序

【本報綜合報道】到訪德國的中國國務委員兼外長秦剛，周三在柏林參觀波茨坦會議舊址時發表講話，指摘美國支持並縱容「台獨」。他其後在簽名簿上留言，寫道「維護戰後國際秩序、促進世界和平繁榮、實現中國國家統一」。

參觀波茨坦會議舊址

秦剛指1945年召開的波茨坦會議，對奠定二次大戰後國際秩序發揮重要作用，對中國人民有特殊的歷史意義，《波茨坦公告》重申《開羅宣言》的規定，列明日本竊取的包括台灣在內中國領土應該歸還中國，這是世界反法西斯戰爭的重大成果，是3,500萬中國軍民用生命和鮮血換來。他批評今天美國口口聲聲要維護以規則為基礎的國際秩序，卻把自己當年起草的《波茨坦公告》拋在腦後，支持、縱容「台獨」分裂活動，破壞戰後國際秩序，損害中國主權和領土完整，中國人民決不答應。