籌備中美元首對話 拜登稱取得進展

北京：勿邊講溝通邊遏制 美國總統拜登周三表示，與中國領導人對話的安排取得進展，但中國外交部要求不要一邊講溝通，一邊打壓遏制。中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅周三至周四在奧地利維也納，與美國白宮國家安全顧問沙利文舉行會晤，就推動中美關係排除障礙、止跌企穩，進行坦誠、深入、實質性、建設性的討論。

被記者問及曾否與中國領導人對話、為何美中領導人還未對談、促成相關工作進展，拜登離開總統專用直升機時說「這會解決，已經取得進展」，但沒有回應關於具體時間的提問。

王毅晤沙利文 談改善關係 中國外交部發言人汪文斌昨日指出，中美之間保持着溝通，但美國不能夠說一套做一套。他敦促美方端正對華認知，尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權、安全、發展利益，同中方相向而行推動兩國關係重回健康穩定發展正軌。

內地官媒指王毅就台灣問題向沙利文全面闡述中方嚴正立場，二人就亞太局勢、烏克蘭等共同關心的國際和地區問題交換意見，同意繼續用好這一戰略性溝通渠道。

美制裁李尚福 阻晤奧斯汀 白宮表示二人就中美雙邊關係主要議題、全球及地區安全議題、俄羅斯對烏克蘭的戰爭、兩岸議題等，展開坦誠、實質性、建設性的討論；今次會面是維持溝通渠道開放、負責任地管理競爭的努力一部分，雙方同意維持這個重要戰略性溝通渠道。

中美元首去年11月在印尼峇里島會面，外界以為兩國緊張關係有望緩和時，美國今年2月4日擊落入侵領空、被指涉及間諜活動的中國高空氣球，令中美關係急轉直下，美國國務卿布林肯的訪華行程如同無限期押後。

英國傳媒周三報道，美國國防部長奧斯汀希望下月2日至4日在新加坡出席有香格里拉對話之稱的亞洲安全會議期間，與中國國防部長李尚福舉行會面，但對方遭美國制裁，安排會議一事充滿困難。

華商務部長 見美駐華大使 中國商務部長王文濤昨日應約會見美國駐華大使伯恩斯，雙方就中美經貿關係和各自關注的經貿議題交換意見。伯恩斯前一天在社交網表示，與江蘇省省長許昆林舉行會談，討論江蘇與美國之間在貿易面臨的挑戰和機會。他稱在談話中積極倡議為美國企業提供公平的營運條件，並提出他們的目標是讓更多美國學生來中國學習。

中國國務委員兼外長秦剛周一會見伯恩斯，他希望美方深刻反思，必須尊重中方的底線紅線，當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑，防止兩國之間出現意外。本報綜合報道