德總理接見華外長 期待政府磋商

紹爾茨

【本報綜合報道】德國總理紹爾茨周三在柏林會見到訪的中國國務委員兼外長秦剛，紹爾茨表示非常期待在德國舉行德中第七輪政府磋商，形容那是重要的磋商；又表示德國一方重視中國的作用以及影響力，願意就烏克蘭危機等重大問題，與中方加強溝通。

秦剛指今次訪問德國主要目的是為兩國第七輪政府磋商做準備，中德作為具有重要影響力的國家和全方位戰略夥伴，雙方加強對話合作有利於為世界注入更多穩定性、確定性和正能量。他重申中方在烏克蘭問題的勸和促談立場，戰事延宕只會造成更多苦難，應該盡快停火止戰，通過對話實現政治解決，尋找歐洲長治久安之道。

秦剛轉抵法國訪問 秦剛同日從德國轉抵法國訪問，並且與法國外長科隆納進行會談。秦剛表示，中國視歐洲為全面戰略夥伴，一貫支持歐洲加強戰略自主、在國際舞台發揮積極作用，主張中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方，中法、中歐應該在擴大雙向開放中實現共贏合作，構建更加穩定互信的中歐供應鏈夥伴關係。他介紹中方在烏克蘭問題的立場及工作，指中方致力於推動危機的政治解決，與各方保持溝通，發揮建設性作用。

科隆納表示法國重視對華經濟關係，認為這種關係是互相依存、互利互惠，也是互補、開放、透明，法方認為各國應該和諧相處，共同發展。法國願就烏克蘭等重大國際地區問題同中方加強溝通，尋找更多共同點。

在為秦剛安排的晚宴前，科隆納指中國應該努力說服俄羅斯重新充分尊重聯合國憲章。她在較早前的內閣會議稱北京應該敦促俄羅斯回歸和平，透過中俄關係讓俄方理解入侵烏克蘭已經陷入僵局。

科隆納