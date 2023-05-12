克宮承認對烏軍事行動極困難

【本報綜合報道】俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周四承認，對烏克蘭的軍事行動非常困難。烏軍宣稱在東部前線巴赫木特附近擊潰一個俄羅斯旅，總統澤連斯基指需要更多時間發動反攻，又不擔心若美國總統拜登連任失敗會失去美方的支持。

澤連斯基確信獲美兩黨支持 澤連斯基在首都基輔接受多國傳媒訪問，表示接受北約國家訓練的作戰旅已經準備好，但軍方仍然需要外援的裝甲車運抵。雖然他認為現時的準備工作將會令反攻行動成功，但同時也會失去很多人，形容這是無法接受，「所以我們需要等待，我們仍然需要更多時間」。被問及一旦拜登在明年美國大選連任失敗時，澤連斯基重申烏克蘭得到美國民主黨及共和黨的支持，更相信大選之時「我們將會勝出戰爭」。

佩斯科夫接受波斯尼亞傳媒採訪，表明特別軍事行動仍然繼續，儘管行動非常困難，部分目標一年內已經實現。他稱俄羅斯使用導彈成功地擊敗烏克蘭的軍事機器，並研究在特別軍事行動出現的西方武器，強調俄方推進緩慢是因為沒有真正開戰。

烏克蘭陸軍司令西爾斯基周三聲稱在烏軍反擊下，部分俄羅斯部隊在巴赫木特撤退兩公里。烏克蘭第三獨立突擊旅表示，俄羅斯第72獨立機動化步兵旅放棄巴赫木特西南郊區陣地。烏克蘭副國防部長馬利亞爾也指，當天沒有在巴赫木特丟失據點。