美神盾艦穿蘇彝士運河赴中東

【本報綜合報道】美國近期加強向中東地區派遣兵力，美國國防部周二發放的照片顯示，一艘原本駐守歐洲並負責彈道導彈防禦的神盾驅逐艦，上周四罕有取道埃及蘇彝士運河，前往第5艦隊的中東轄區部署，聲稱協助確保區內海上安全及穩定。

美國海軍神盾驅逐艦阿利‧伯克號原本派駐西班牙羅塔海軍基地，與姊妹艦羅斯福號、巴爾克利號、保羅‧伊格內修斯號組成「前沿部署海軍部隊—歐洲」（FDNF-E），與美國在歐洲部署的兩套陸基神盾彈道導彈防禦系統合作，應對攻擊歐洲大陸的彈道導彈。它如今由地中海經蘇彝士運河抵達紅海，在中東地區執行任務，反映美方應對區內局勢的兵力需求很大，有必要從歐洲轄區的第6艦隊抽調兵力支援。

核潛艇轉移中東部署 與此同時，美國國防部周三發布周一拍攝的照片，顯示另一神盾驅逐艦保羅‧漢密爾頓號穿越連接波斯灣及印度洋的霍爾木茲海峽，船員在甲板手持機關槍，應對可能前來騷擾的伊朗艦艇等水面威脅。值得留意的是，配備最多154枚戰斧巡航導彈的核潛艇佛羅里達號，今年4月7日亦從地中海駛往紅海，由歐洲轉移到中東部署。

美國增強派駐中東地區的兵力，與部署敍利亞東北部的人員今年3月23日遭疑似伊朗自殺式無人機攻擊有關。除了上述提及的軍艦部署外，美國國防部周四發布的照片顯示，一架隸屬於以美國為首的聯軍F16戰機，上周一在敍利亞東北部空域參與空中行動演習；戰機掛載多枚空對空導彈及炸彈，驗證武器系統及維持戰備狀態。