大衞投石索防空系統 首成功攔截

【本報綜合報道】為了應對伊朗彈道導彈及巴勒斯坦武裝分子火箭的威脅，以色列構建由短程、中程、長程組成的多層防空網絡。在新一輪的以巴衝突中，負責中程防禦的大衞投石索（David's Sling）防空系統，周三首次成功在實戰攔截目標。

針對中程火箭來襲 以色列空軍周三在社交網發布兩張照片，表示在當天從加薩地帶射向以色列的火箭攻勢中，大衞投石索防空系統成功執行一次攔截任務。以色列傳媒其後引述軍方消息披露更多細節，指當地時間周三凌晨2時20分，有3枚火箭從加薩地帶射向特拉維夫，其中一枚被大衞投石索防空系統擊落，餘下兩枚分別墜落在空曠地帶及海上。

以色列防空網絡由鐵穹（Iron Dome）、大衞投石索、箭（Arrow）組成，鐵穹用於攔截來襲的短程火箭，箭負責截擊長程彈道導彈，大衞投石索填補它們之間的漏洞。大衞投石索2018年首次參與實戰，但技術問題導致無法攔截從敍利亞發射的導彈。軍方兩年後測試新型號的大衞投石索，試驗其應對彈道導彈及巡航導彈的能力。