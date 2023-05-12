再起硝煙 遭以色列空襲25死 巴人回擊547枚火箭

中東外交大和解之際，以巴局勢再度惡化，以色列軍方周二起對加薩地帶發動定點清除行動，報復巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動過去一個月發動火箭攻擊及密謀進一步施襲；行動期間殺死4名重要武裝分子，但同時有394枚火箭來襲。巴勒斯坦衞生部指總共有25人死於以色列的空襲，以巴雙方各有25人及76人受傷。

以軍稱報復巴人武裝施襲 以色列軍方發起代號「盾與箭」（Shield and Arrow）的軍事行動，聲稱定點對付巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動3名高級指揮官，分別是巴希提尼（Khalil Bahitini）、阿勒丁（Tarek Az Aldin）、阿赫納姆（Jahed Ahnam），指控他們深入參與上周二從加薩地帶向以色列發射過百枚火箭，企圖傷害以軍士兵及不涉事的以色列平民。以色列軍方同時空襲巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動的基礎設施，包括武器生產場所。

武裝組織指揮官遇空襲亡 此外，以色列軍方周四公布當天凌晨空襲加薩地帶南部，殺死巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動在加薩地帶的火箭發射部隊指揮官加利（Ali Ghali），他當時與另外兩名武裝分子躲藏在安全屋。巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動周二至周四期間頻繁發射火箭還擊，以色列軍方表示武裝分子發射547枚火箭，超過三分之二飛入以色列，另有124枚跌落加薩地帶；又稱防空系統攔截175枚飛向人口地區的火箭，截擊成功率為95%。

根據社交網流傳的多段影片，大量火箭從日間及夜間時段從加薩地帶發射，以色列傳媒指部分火箭飛抵特拉維夫及別是巴；以色列軍方亦發布多段影片，畫面顯示空襲166個目標、鐵穹（Iron Dome）防空系統發射攔截器截擊多枚火箭的部分情況。

以色列總理內塔尼亞胡向靠近加薩地帶的南部地方政府首長表示，應該要準備好軍事行動規模擴大的可能性，但認為整體而言「我們處於上風」。以色列軍方強調現時只是消除巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動的目標，而非對付巴勒斯坦另一武裝組織、控制加薩地帶的哈馬斯。惟一旦哈馬斯加入戰鬥，以色列將面對更頻繁的火箭攻勢。

以國：將停止定點清除行動 沙特阿拉伯傳媒報道，以色列通知埃及除非出現實質的威脅，否則將停止定點清除行動，同時將向巴勒斯坦當局移交，上周二在以色列監獄絕食後死亡的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動成員阿德南（Khader Adnan）的遺體。阿德南被以色列起訴恐怖主義罪名，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動曾經在談判期間，提出取回遺體作為停火的條件。本報綜合報道