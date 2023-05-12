落戶無望 深圳人口降

多行業疫境遭殃 外省工寧回鄉 廣東省深圳市統計局周一發布統計，去年該市常住人口1,766.18萬人，較2021年的1,768.16萬人下降1.98萬人，成為1979年設市以來首次出現人口負增長。內地人口學者表示，深圳市人口下降是受疫情和當地用工需求下降影響。

《深圳市2022年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，去年該市常住戶籍人口和非戶籍人員分別是583.47萬人和1,182.71萬人，分別佔常住人口33%和67%。2021年當地常住人口較前一年增加12.15萬人，而過去10年間，深圳市人口增加700多萬人。內地人口學者何亞福表示，深圳市去年受疫情影響，部分行業用工需求下降，導致一些外省務工人員回流家鄉。另一個原因是，深圳市從2021年開始收緊落戶政策。

深圳市政府前年發布《深圳市戶籍遷入若干規定（徵求意見稿）》和《深圳市居住社保積分入戶辦法（徵求意見稿）》，計劃把核准類學歷型人才的底線要求調整為全日制本科；技術型人才調整為「中級職稱＋全日制大專」；技能型人才的底線要求調整為技師。在深圳合法穩定居住、就業的基本年限要求，由5年提升至10年。

外省工資看齊 佛山減6萬人 與深圳市類似，廣東省佛山市去年常住人口較前一年減少6.03萬人；去年廣東全省常住人口減少27.2萬人，省外流動人口減少69.2萬人。廣東省統計局解釋，這是在去年全省疫情散發多發的因素影響下，省外流動人口暫時回流返鄉的階段性現象。

《中國藍領群體就業研究報告（2022）》指出，內地各地區發展漸趨均衡，工資看齊，加上外地居住的生活成本較以往增加，打工人口減少去外地工作，偏向就近工作。報告亦指當今大部分農民工未接受系統性培訓，難以適應大城市的工作模式。本報綜合報道