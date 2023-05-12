台乘客通宵滯留日機場 星宇航空延誤事件將出報告

【本報綜合報道】台灣星宇航空公司一架上周六從日本東京飛往台北的客機無法如期起飛，全機乘客需要在東京成田機場航廈「打地鋪」過夜。台灣交通部民航局長林國顯周三說，消費者權益調查結果3天內出爐，飛航作業方面下周四前有結果。

飛航作業問題 董事長或受懲 立法院交通委員會周三邀請交通部長王國材等人，就「小三通常態化、全面開放陸客來台團體交流觀光、台人赴陸團體觀光及開放陸客金馬澎自由行」進行專題報告並備質詢。立委陳椒華針對星宇航空延誤事件提問，林國顯指目前知道公司董事長張國煒沒有超過14小時值勤時間，但飛行前休息10小時有疲勞駕駛疑慮仍然查證。

林國顯表示，周一已經約談星宇航空的一線主管，近日會再約談。王國材指相關情況仍然調查，若張國煒有違反休息時間，就按照航空器飛航作業管理規則懲處他。