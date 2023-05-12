巨火球現台空域 疑陸火箭殘骸

【本報綜合報道】台灣周三晚上有多地市民目擊不明巨型火球，由「西往東方向」劃過上空。當地傳媒報道，當時有在空中偵巡的軍機目睹，一度以為是導彈或火箭。事後台灣國防部透過情報分享，研判火球疑是中國大陸早前發射火箭掉落殘骸。

這宗目擊不明飛行物事件周三晚上7時發生，知情人士稱台灣空軍一批正在偵巡的幻影戰機，目睹空中出現疑似火箭飛行物體噴出火光，後方還帶着一條濃煙。機師立即回報，由戰管引導目視。據轉述，當時戰機飛到最大高度，但該不明飛行物體在同溫層以上且速度極快。機師全程直擊該不明飛行物體數分鐘，直到火光消失。

台氣象局指可能是太空垃圾 根據各地雷達系統回報，當時台灣北部上空無任何不明飛行物，又沒有獲得相關情報。台灣國防部透過情報分享通知鄰近國家，發現包括日本沖繩也有目擊回報，研判確認疑為中國大陸火箭殘骸，掉落大氣層後燃燒引起巨大火球。台灣氣象局長鄭明典昨日指，該不明飛行物最可能是太空垃圾，可見範圍很廣，顯示它高度很高。