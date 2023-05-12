江蘇槍擊案兩疑犯墮崖亡

【本報綜合報道】江蘇省江陰市上周發生槍擊案造成兩人受傷，案發後兩名疑犯逃進山中。江陰市公安局周三通報，表示警方當天下午4時許在圍捕區域一處懸崖下發現兩具男性屍體，確認為上述疑犯陳×偉和耿×；現場又發現自製槍械。

通報指案發後公安機關迅速確定疑犯為56歲男子陳×偉和43歲男子耿×，鎖定二人蹤迹，在江陰花山區域展開圍捕。經連日查緝布控、盤查搜索，警方在江陰花山一處懸崖下灌木叢中發現兩具男性屍體和自製槍械。通過現場勘查、屍體檢驗和DNA比對，確認為陳×偉和耿×；案件目前進一步偵辦。

案發後逃入山中 當局圍捕

內地傳媒指疑犯均為江陰人，在江陰城區×小區，有多位居民表示認識陳×偉。居民稱陳×偉為江陰長山人，約20年前因拆遷搬至該小區。在多位居民眼中他「不是缺錢的人」，更算是「白手興家」從小商品做起，後來在碼頭做生意，曾經擁有不止一間公司。另有居民表示，陳×偉有一姊，與妻子共育有一子一女。陳×偉的妻子則婉拒回答內地傳媒提問。