涉14年前姦女子成孕 鄭州大學教授停職受查

【本報綜合報道】內地有女子周二在網上發文宣稱，14年前遭河南鄭州大學教授王××性侵，兩人維持不正當關係兩年半。她指遭性侵導致懷孕後，被男方帶到醫院墮胎。鄭州大學周三指高度重視並調查，王××承認有不正當關係，但否認性侵。

女事主受訪否認為賠償

女事主周三接受內地傳媒訪問，表示自己不是鄭州大學學生，2009年16歲時，王××到她就讀的大學授課，兩人因而認識。王××了解她的家庭情況後，打着「半個父親」的幌子接近；同年在她反抗的情況下與之發生性關係，之後一直侵犯她，直到2012年1月才斷絕關係，原因是她為王××流產而不孕不育。女事主表示多年來一直在人面前假裝堅強，現時說出事件不是為了賠償，而是「覺得說出來就解脫了」；又稱自己沒有王××性侵的證據，只有幾段電話錄音說明兩人有不正當關係。