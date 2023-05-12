天秤早墜軌 捷運照行駛釀禍

察覺有異拿鑰匙煞停 41秒無法救命 台灣台中捷運列車周三撞上天秤吊臂事故，至今增至一人死亡及10人受傷。台中捷運公司翌日公開月台及車廂的閉路電視畫面，首次還原整個事發過程，可見捷運列車駛入月台14秒後，天秤吊臂已經在前方高處跌落路軌，但無人駕駛系統繼續行駛離站，最終撞上障礙物才煞停，整整41秒都無法阻止意外發生。

台中捷運公司表示，捷運列車當天中午12時26分50秒駛入豐樂公園捷運站；12時27分04秒，閉路電視畫面可見天秤吊臂墮下擊中路軌隔音牆，月台保安員聽到聲響後回頭確認狀況，用對講機通知站長。惟捷運列車繼續依據流程關上車門，隨車人員發現路軌異狀後，呼叫控制中心並拿取鑰匙，開啟駕駛台蓋板以便煞車。捷運列車12時27分30秒駛離月台，並在15秒後、即12時27分45秒撞上天秤吊臂才緊急煞停。

系統未能緊急煞車 對於外界質疑應變措施沒有效用，台中捷運公司強調無人駕駛系統的設計對照各國標準，在車頭偵障桿碰到異物才緊急煞停；又稱路軌沒有設置入侵偵測系統，假如異物沒有造成短路影響電子與路軌設備，就無法向控制中心傳送緊急信號。月台保安員發現狀況後第一時間通知站長，站長到場查看後立即通報控制中心，但控制中心控制煞停捷運列車需時20秒，重申月台保安員及隨車人員都依照標準作業程序。

台灣傳媒提到，台中捷運與新北捷運、台北捷運不同，車廂或月台都沒有緊急煞車把手或緊急停車按鈕。台中捷運公司解釋，即使設有相關裝置，但按下後捷運列車在行駛期間只會到下一個車站才停車，開門把手在捷運列車行駛時沒有任何作用。該公司透露將研究在月台裝設緊急按鈕，並在緊急疏散及硬件方面繼續作出改善。

事故導致兩個車廂、4條電纜、部分路軌零件受損，台中捷運公司強調至少向相關廠商索償兩億元（新台幣‧下同，約5,175萬港元）以上，並有為乘客投保責任險，死亡最高賠償500萬元（約129萬港元）。2015年台中捷運發生致命工業安全事故，死者獲得1,300萬元（約336萬港元）賠償，此次會要求肇事廠商對照辦理。

起訴吊掛公司8人 南屯派出所完成初步調查後，把當時負責吊掛的公司蔡姓男工頭及7名工人依傷害、過失致死、公共危險等3罪移送，昨日上午交由檢方複訊。

至於傷亡人員，已經有9人出院，仍然有一人留醫。死者林淑雅是知名的原住民、人權學者，長期關心參與原住民公共事務，生前是靜宜大學法律系助理教授，因頭部及肢體多重外傷導致創傷性併中樞神經性休克而死亡。她的家屬周三到台中市生命禮儀管理處認屍。本報綜合報道

台中捷運公司為罹難者默哀。（中時電子報圖片） 捷運列車撞上天秤吊臂後，車內一片混亂。 死者 林淑雅