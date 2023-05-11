兩岸國際

潮流創意：迷你陀螺 隨時可玩
【本報綜合報道】指尖陀螺作為一種玩具深受部分民眾喜愛，拉脫維亞有團隊推出一款隨身迷你陀螺（圖），讓用家能夠在任何地點，隨時感受玩陀螺的快樂。
該款陀螺上方配有鑰匙環，因其十分細小，用家可以將它裝入口袋，或是扣在背包上。透過獨特設計，陀螺能在光滑辦公桌上旋轉長達2至3分鐘。
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