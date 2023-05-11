兩岸國際

北港復興鐵橋 台40年後復修
擁有112年歷史的台糖北港溪復興鐵橋前日正式啟動修復，預計明年10月底完工。它位於雲林、嘉義兩縣交界處，最早於台灣日治時期就開始使用，原本主要用於運送甘蔗，後因台糖終止運務、被洪水沖斷後停用至今長達40年。
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