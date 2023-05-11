歷險救生員 冀教澳洲人學CPR

【本報綜合報道】澳洲一名衝浪救生員前年因遭遇海浪險些溺水身亡，後在心肺復甦法的急救下得以幸存。劫後重生的他決定成立基金會，旨在為沒有經濟能力或時間參加急救課程的人，提供免費或低成本的心肺復甦法（CPR）培訓，藉此讓更多人認識到心肺復甦法的重要，挽救更多人的性命。

曾遇溺獲救 須依賴助行器 澳媒前日報道，現年71歲的溫納2021年8月在距離悉尼60公里的海灘險些失去性命，他因被捲入岩池而頭部受傷、脊椎骨折，在水中昏迷了3分多鐘，一度心臟驟停。在多人的施救下，他得以起死回生，但四肢癱瘓，需要依靠助行器行走。

在受傷前的幾十年裏，溫納曾培訓了數百名義務救生員，如今他依然活躍在培訓前線，並計劃在2030年前實現免費或以低成本培訓100萬澳洲人學習心肺復甦法。他稱自己是一個活生生的例子，證明心肺復甦法有助於挽救生命，因此現時需要更多人學會在急救人員到達現場前，施行第一時間的心肺復甦法，因為第一時間的搶救十分關鍵。