系外恒星新影像 揭擁3道塵埃環

同心圓延伸230億公里 助解行星形成 天文學家近日利用詹姆斯‧韋布太空望遠鏡，觀察太陽系外恒星北落師門周圍塵埃，發現共有3道塵埃環圍繞該恒星，其中兩道為首次發現，提供了迄今關於上述結構的最完整景象。

天文學家最早在1983年發現北落師門有一道塵埃環，今次發現另外兩道。3道塵埃環呈同心圓狀環繞北落師門，從該恒星向外延展出去230億公里，相當於從地球到太陽距離的150倍。它們似乎都充斥稱為星子（planetesimals）的物體，其中部分相信是在恒星系統的歷史初期一同形成行星，其他則是維持在像小行星與彗星的碎片狀態。

「北落師門」屬最亮恒星之一 亞利桑那大學斯圖爾德天文台（Steward Observatory）天文學家、研究報告共同作者沃爾夫（Schuyler Wolff）認為研究這些塵埃環可讓人深入了解行星的起源，她稱行星會在環繞年輕恒星四周的原始恒星盤（primordial disk）內形成，要理解這個行星形成程序，需對原始恒星盤如何形成與演化有完整了解。

北落師門是夜空中最明亮的恒星之一，也是南魚座（Piscis Austrinus）中最亮的恒星，位於距地球25光年處。其亮度比太陽亮超過16倍，體積是太陽的近兩倍大，大約在4.4億年前形成，不到太陽年齡的十分之一。本報綜合報道