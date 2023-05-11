北約擬在東京設辦事處

日本駐美國大使富田浩司周二表示，北約正在討論在日本開設聯絡辦事處，但未透露開設的時間和地點。日本傳媒早前引述消息人士指，北約計劃明年在東京開設聯絡辦事處。北約去年6月舉行峰會通過新戰略概念文件，首次提及對華關切，把中國視為「系統性挑戰」，俄羅斯則列為「最大且直接的威脅」。（綜合報道）