5月11日(四)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月11日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
朝斥日韓盲目軍事勾結
日本首相岸田文雄周日與南韓總統尹錫悅舉行會談，同意通過美日韓三國等安全合作加強威懾針對北韓。北韓祖國和平統一委員會周三透過宣傳網站回應，指摘這把韓日軍事勾結付諸盲目實踐，批評尹錫悅「伏低做小屈辱事大」，讓日本抹殺侵略掠奪歷史、圖謀排核污水入海，為其重新侵略朝鮮半島的野心鋪路。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230511-0511_00180_048/朝斥日韓盲目軍事勾結
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc