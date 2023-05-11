朝斥日韓盲目軍事勾結

日本首相岸田文雄周日與南韓總統尹錫悅舉行會談，同意通過美日韓三國等安全合作加強威懾針對北韓。北韓祖國和平統一委員會周三透過宣傳網站回應，指摘這把韓日軍事勾結付諸盲目實踐，批評尹錫悅「伏低做小屈辱事大」，讓日本抹殺侵略掠奪歷史、圖謀排核污水入海，為其重新侵略朝鮮半島的野心鋪路。（綜合報道）