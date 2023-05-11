澳洲移民專才新計劃 延工作簽證擴永居權名額

申請途徑過寬 組織憂適得其反 澳洲財長查默斯周二公布聯邦政府2023至2024財年預算案，當中移民制度作出不少改動，包括讓持臨時技術短缺簽證的勞工有獲取永久居留權的機會；外國學生畢業後也能在當地工作更長時間。政府形容，改革移民制度可確保其符合國家利益，並應付勞動力嚴重短缺的問題。

根據預算案，移民政策從今年7月1日起將有多項重大變化，包括永久移民配額恢復至19萬，當中70%、即約13.71萬個名額將分配給技術移民；簽證申請費用將上調；在衞生、教育、工程和農業領域的畢業生可獲額外年期工作簽證：本科畢業生為4年（原為兩年）、碩士畢業生為5年（原為3年）、博士畢業生為6年（原為4年）。

僱主擔保臨時技術移民的收入門檻，從目前的53,900元提高至70,000元（澳元‧下同，約28.6萬港元至37.1萬港元）；所有臨時技術短缺（TSS，簽證類別482）簽證的持有人，將獲申請永久居留權的機會。另外，政府預算案指出，本財政年度結束時的移民澳洲人數，從去年10月份估計的23.5萬人，大幅上調至40萬人；到2024年底的移民人數，也從23.6萬人上調至31.5萬人。

移民產業協會澳洲移民研究所副主席帕西諾斯（Constantine Paxinos）受訪時指，新一年移民配額及當中技術移民所佔比例均與去年差不多，但政府將允許僱主擔保簽證持有人都能享有永久移民的途徑，而不受職業清單影響，將大幅度增加移民人數。但他質疑，政府僱主擔保最低收入門檻提高到7萬元，無助於解決鄉鎮地區對移民的需求。

料逾70萬人移居 租房需求增 預算案預計，到2024年年底將有超過70萬人移居澳洲，租房需求將激增。影子移民部長德昂（Dan Tehan）表示：「引進年輕的技術移民來解決勞動力短缺的問題，有助於經濟發展。但如果在沒有計劃的情況下引進了71.5萬人，實際上對經濟有負面影響。」

澳洲在新冠疫情大流行期間採取嚴厲限制措施，導致了外國勞工無法入境近兩年，勞動力短缺問題變得嚴重。目前在澳洲持臨時技術短缺簽證的有約12.4萬人，現在可以申請永久居留權。政府將就移民政策改革進行更多諮詢，並在今年稍後時間公布最終的政策改變。本報綜合報道