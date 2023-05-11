美卿鼓吹台參與世衞 大陸斥炒作

布林肯

【本報綜合報道】第76屆世界衞生大會本月21日至30日在瑞士日內瓦舉行，美國國務卿布林肯周二發表聲明，表示強烈鼓勵世界衞生組織邀請台灣以觀察員身份出席大會，讓台方提供專業知識。中國大陸外交部發言人汪文斌昨日強調，台灣參與國際組織必須按照一個中國原則處理，敦促美方停止借世界衞生大會炒作台灣問題。

這是布林肯2021年1月上任後，第3度發表公開聲明支持台灣重返世界衞生大會。他表示邀請台灣以觀察員身份參與大會可以體現世界衞生組織致力以包容性、「全民均健」方式建立國際衞生合作的精神，台灣在公衞專業知識、民主治理、尖端技術的能力，可以為大會討論帶來極大價值。台灣2017年至今未獲邀參與世衞大會，並未收到今屆邀請函。汪文斌批評美方混淆視聽，實質是對「台獨」分裂勢力縱容支持，北京堅決反對聲明。

北京召開對台工作會議 另外，中國大陸2023年對台工作會議周二至昨日在北京召開，會上強調須完整、準確、全面貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，並要堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展。會上提出要逐步恢復擴大兩岸交流，堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。