官媒：韓駐華使是美代理人

鄭在浩

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅早前訪問美國期間發表涉台言論，引發中國大陸官媒與南韓駐華大使館罵戰。大陸官媒周二再透過旗下新媒體發文，指南韓駐華大使鄭在浩為「美在南韓的對華認知代理人」，質疑怎能把對華工作開展好。

文章表示，履職不到一年的鄭在浩作為南韓政府在華官方代表，他的對華立場及意識形態傾向都愈來愈明顯，更稱他為「美國培養的所謂中國問題專家」，其所有對華觀念都在美國的意識形態和思維框架內形成，無時無刻不在用美國人的視角來看待中國。文章又形容鄭在浩為人「孤傲」、「不懂得溝通」，其對華立場更引發爭議，經常談及在華投資的風險，形容他是一個「給兩國經貿關係踩煞車」的大使。

鄭在浩是尹錫悅高中同學，出任駐華大使前已經是南韓著名中國專家，精通中文。1996年起曾擔任首爾大學中國研究所所長、亞洲研究所中美關係研究中心所所長等；2007年出任中國人民大學客席教授，並在香港居住及在科技大學任教。

華大使警告日 日外相提抗議 另一方面，中國駐日本大使吳江浩上月28日揚言，若日本把台灣議題和安保政策相提並論，將把日本民眾帶入火坑。日本外相林芳正昨日批評吳江浩的言論極不適切，日方透過外交渠道提出嚴正抗議；他強調兩岸和平穩定對日本的安全保障很重要，日方立場是希望兩岸對話和平解決問題，已經向中方包括首腦級在內人士表達。