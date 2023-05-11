中加互驅領事 杜魯多撥火
【本報綜合報道】加拿大與中國先後宣布驅逐對方一名派駐當地的外交官員，加拿大總理杜魯多周二回應時表示，加方不會接受中方的威嚇。中國駐多倫多總領事館發言人同日對加拿大宣布領事官員為不受歡迎的人，表示強烈譴責及堅決反對。
多倫多華總領館不滿驅逐
杜魯多在首都渥太華稱：「我們知道有報復行動，但不會接受威嚇，將繼續採取一切必要作為，確保加拿大免受外國干擾。我們決定我方必須採取負責任的做法，傳達非常明確的訊息，即我們不會接受外國的干擾行徑，不論他們接下來作何抉擇，我們都不會接受恫嚇。」中國駐多倫多總領事館發言人指，領事官員所做工作正大光明、無可指摘，加拿大基於謊言誣稱中國領事官員干涉加拿大內政，是把政治操弄凌駕於國際法尊嚴之上，是赤裸裸政治挑釁，由此產生的一切後果由加方承擔。
中國駐多倫多總領事館領事趙巍被指參與威脅加拿大國會下議員莊文浩及其家人，加拿大外交部周一宣布驅逐他。中國外交部翌日採取對等反制措施，把加拿大駐上海總領事館領事甄逸慧列為不受歡迎的人，限令對方周六前離境。
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