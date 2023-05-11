中加互驅領事 杜魯多撥火

多倫多華總領館不滿驅逐

杜魯多在首都渥太華稱：「我們知道有報復行動，但不會接受威嚇，將繼續採取一切必要作為，確保加拿大免受外國干擾。我們決定我方必須採取負責任的做法，傳達非常明確的訊息，即我們不會接受外國的干擾行徑，不論他們接下來作何抉擇，我們都不會接受恫嚇。」中國駐多倫多總領事館發言人指，領事官員所做工作正大光明、無可指摘，加拿大基於謊言誣稱中國領事官員干涉加拿大內政，是把政治操弄凌駕於國際法尊嚴之上，是赤裸裸政治挑釁，由此產生的一切後果由加方承擔。