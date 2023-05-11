性侵誹謗女作家 特朗普須賠3900萬

特朗普

斥判決政治迫害 律師揚言上訴 美國紐約聯邦地區法院陪審團周二就女作家卡羅爾控告前總統特朗普在90年代性侵她一案，裁定特朗普涉及的強姦指控不成立，但陪審團認為特朗普性侵對卡羅爾身體遭受傷害負有責任，以及誹謗卡羅爾的指控成立，特朗普須向卡羅爾賠償500萬美元（約3,900萬港元）。特朗普斥判決是恥辱及政治迫害，其代表律師揚言上訴。

事發於百貨公司更衣室 現年79歲的卡羅爾作供時指，她於1995年或96年與特朗普在紐約曼哈頓「波道夫‧古德曼」（Bergdonf Goodman）豪華百貨公司相遇，特朗普讓她幫助挑選禮物，卡羅爾欣然同意。兩人遂逛百貨公司並到達6樓的內衣部，期間互相調笑對方應試穿哪件喱士緊身衣。他們之後一同走向更衣室，特朗普隨即將門關上、把她推向牆邊，並把嘴唇湊上她的唇上。

卡羅爾指特朗普體形魁梧，儘管自己嘗試扭動身體把他推開，但之後被對方的手指伸進陰道，令她非常痛楚，「現在我仍能感覺到，然後他插入了他的陰莖」。她又指控特朗普在其創立的Truth Social社交平台聲稱她是騙子屬誹謗。卡羅爾以巨大的疼痛和苦楚、持久的心理創傷和隱私被侵犯為由，尋求損害賠償。

6男3女的陪審團商議3小時後，裁定特朗普有罪，但沒認定他犯強姦罪，而是認定他犯性侵和誹謗罪。根據美國法律，強姦和性侵都屬性犯罪。卡羅爾聽取裁決後離開法院，未有講話但面露笑容。她之後在聲明中表示：「這場勝利不僅屬於我，也屬於每位因不被相信而遭受痛苦的女性。」

無刑事後果 不礙選總統 特朗普的律師塔科皮納表示，特朗普未被定義為強姦犯，但同時被裁定涉及性侵，對此感到費解，揚言會上訴。特朗普在社交網批評判決是恥辱，指完全不知原告女子是誰。卡羅爾屬民主黨，曾於時裝雜誌ELLE任專欄作家，特朗普批評卡羅爾告他是為了提升她回憶錄的銷量，以及在政治上傷害他。在上訴結束前，特朗普不必向卡羅爾支付賠償。由於這是一宗民事案件，特朗普不會面臨刑事後果，也不會對他參選2024年總統產生法律影響。本報綜合報道

卡羅爾