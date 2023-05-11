美報告指俄擁5889枚核彈頭

【本報綜合報道】烏克蘭戰爭消耗俄羅斯大量常規武器，核武對其維護國家主權、獨立、領土完整的重要性增加。美國《原子科學家公報》周二發布最新的俄羅斯核力量報告，估計俄方現時擁有4,489枚戰略及戰術核彈頭，另有1,400枚已經退役等待拆除。

俄羅斯長程戰略發射器及短程戰術核部隊使用的核彈頭最新數量，比去年增加12枚，主要原因是新服役的洲際彈道導彈及戰略核潛艇，以及舊式核彈頭退役所致。在1,674枚戰略核彈頭當中，834枚部署在洲際彈道導彈、640枚部署在潛射彈道導彈、200枚部署在戰略轟炸機基地，還有999枚戰略核彈頭處於儲藏狀態。非戰略（戰術）核彈頭數量為1,816枚，連同等候拆除的核彈頭，俄方總共有5,889枚核彈頭。

常規部隊能力較弱 報告提到俄羅斯對核部隊歷時數十年的現代化計劃目前處於後期階段，目的是以新的戰略及戰術系統取代前蘇聯時代系統，此舉不但要確保與美國維持總體核力量平等的形勢，同時彌補能力較弱的常規部隊不足之處，以及應對危害俄方核報復二次打擊能力的美國彈道導彈防禦系統。

報告指俄羅斯常規部隊在烏克蘭戰場的表現欠佳，加上耗盡武器庫存，這些因素均可能加深俄方在國家防禦方面對核武的依賴。

根據報告提供的資料，俄羅斯現時擁有321枚洲際彈道導彈，最多可以搭載1,197枚核彈頭；現役戰略核潛艇數量為11艘，每艘配備16枚潛射彈道導彈，總數176枚潛射彈道導彈最多裝載896枚核彈頭；戰略轟炸機有68架，最多可以掛載580件核武。