德外長：華在俄烏戰中立 等同撐侵略者

【本報綜合報道】在德國訪問的中國國務委員兼外長秦剛，周二與德國外長貝爾伯克在柏林會見記者。貝爾伯克指中國若在俄烏戰爭保持中立，等同站在侵略者一方；秦剛警告歐盟勿因俄羅斯而制裁中國企業，更反問德歐雙方提出對華合作「去風險」的風險在哪裏，並諷刺地表示中國絕不會做出類似破壞北溪二號管道的事情。

貝爾伯克強調，在俄烏戰爭沒有中立的選項，「中立就意味站在侵略者一邊，這就是為甚麼我們的指導原則，要表明我們是站在受害者一方」。她又希望各國能夠規範國內企業，防止俄羅斯取得軍用品資。秦剛回應表示：「中方不向衝突地區，和衝突的相關方出售武器，對於軍民兩用物資的出口，我們也是依法依規。」他又強調中方一直在推動和平對話，未來也將派遣特使前往烏克蘭，尋求外交解決方案。

秦剛反擊 促歐盟勿制裁華企 此外，秦剛對德國及歐盟不搞對華脫鈎的表態表示讚賞，但也對「去風險」表示關切，指如果以去風險之名行去中國化之實，就是去機遇、去合作、去穩定、去發展，並表明不應該把正常經貿投資合作政治化，不應該人為干預市場行為。對歐盟可能制裁與俄羅斯合作的中國企業，他強調中俄企業正常交往合作不應受影響，堅決反對長臂管轄和單邊制裁；中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。

秦剛不點名批評有國家發動「新冷戰」，破壞國際規則，濫用貨幣壟斷地位對別國長臂管轄，還輸出通脹、財政危機，才是需要重視的真正風險。他引述智庫估算，德國若對華脫鈎，一年國內生產總值下降2%，損失600億歐元（約5,159億港元）。