俄威脅阻撓運穀 烏再向美索F16

傳英援基輔長程導彈 拜登壓力減 《黑海穀物倡議》是俄烏戰爭產物，保障糧食出口大國烏克蘭的穀物順利運出境外。俄羅斯要求消除對其穀物及化肥的出口障礙，否則拒絕延長該項本月18日屆滿的協議。美國傳媒周二報道，烏克蘭近日以全球糧食安全為由，作為爭取美方提供夢寐以求的F16戰機新理據，為海陸糧食運輸隊伍提供空中掩護。

澤連斯基晤美國會3人時提出 烏克蘭總統澤連斯基上周五在首都基輔接見一批美國國會議員，分別是眾議員威爾遜（Joe Wilson）、科恩（Steve Cohen）、斯帕茲（Victoria Spartz）。威爾遜及科恩事後向美國傳媒透露，澤連斯基就《黑海穀物倡議》的最新情況表示，烏克蘭飛行員可以利用美製F16戰機確保穀物船運安全，保護提供給非洲、歐洲以至全球其他地方人民的穀物收成，希望從美國或美方其中一個北約盟友接收F16戰機。

值得留意的是，烏克蘭外交部長庫萊巴上周四在社交網發文，亦以全球糧食安全作為獲得F16戰機的理據。他寫道：「只要擁有一個裝備精良的F16戰機中隊，烏克蘭能夠阻止俄羅斯軍艦及飛機靠近黑海穀物走廊，從而確保穀物船運航線的流通不受干擾。」威爾遜及科恩表示計劃敦促拜登政府，協助烏克蘭獲得其一直尋求的援助，除了F16戰機外，還有是射程300公里的短程地對地彈道導彈陸軍戰術導彈系統。

與此同時，報道指英國計劃向烏提供射程300公里的長程導彈，美國官員稱美方沒有計劃跟隨盟友的步伐，向烏方援助陸軍戰術導彈系統；又形容這個消息令總統拜登的團隊鬆一口氣，原因是烏克蘭將在英國協助下擁有長程打擊能力。美國對陸軍戰術導彈系統的政策沒有改變，將繼續向烏克蘭提供防空能力、彈藥、裝甲車。報道指，英國提供長程導彈的條件，是烏克蘭不得以此攻擊該國領土以外的目標。

烏克蘭在去年俄入侵前，平均每年向全球市場供應4,500萬公噸糧食，但戰爭爆發令該國出產穀物不得不堆積在倉庫，負責運送的船隻無法安全進出烏克蘭港口，陸路運輸亦於事無補，導致全球主要糧食價格上漲。有見及此，聯合國、俄羅斯、土耳其、烏克蘭去年7月22日在土耳其伊斯坦布爾達成《黑海穀物倡議》。

加入《黑海穀物倡議》的船隻先在伊斯坦布爾接受檢查，之後通過海上人道主義走廊前往指定的烏克蘭港口裝載穀物、其他食品及化肥，回程時也要在伊斯坦布爾接受檢查。該走廊由聯合協調中心設立及全天候監測，確保運送的船隻安全通行。聯合國亦同意為俄羅斯出口穀物及化肥提供便利，換取俄方容許烏方恢復出口糧食。

俄烏土聯合國 商延長穀物倡議 《黑海穀物倡議》對上一次延長是今年3月18日，俄羅斯同意延長60天，但烏克蘭堅持與第一次延長120天的日數一樣。俄方早前以穀物及化肥出口的支付、物流、保險持續受限制為由，表明不應該延長《黑海穀物倡議》。聯合國、俄羅斯、土耳其、烏克蘭的代表周三在伊斯坦布爾舉行為期兩天的談判，決定是否延長該協議。本報綜合報道