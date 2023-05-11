起底峇里島死者 網民恐侵權

【本報綜合報道】印尼峇里島日前有一對中國籍情侶在酒店遇害，有內地網民近日找出兩名死者的社交網帳號，發布女方照片之餘，更依據其帳號動態和收藏貼文等訊息推斷案情。律師提醒相關行為有可能侵犯當事人的肖像權、名譽權和私隱權。

內地網民找出程姓女死者的社交網帳號，發布女方照片稱是她本人，並依據死者帳號IP位址訊息及收藏貼文等推測其近期經歷。由於女方相貌姣好，隨即引起眾多關注。有網民貼出疑似李姓男死者的帳號，表示其收藏中有「那裏領證最方便」的貼文，證明雙方感情良好不可能互殺，但隨即有人闢謠指該帳號屬於女方；亦有傳男方疑似有財務糾紛，連帶女友一同受害。

未經家屬同意即犯法 有律師表示，若所發布的照片確為案件當事人，未經家屬同意就擅自發布及拼湊其生活細節，將侵犯當事人的權益。目前調查進度仍然無法證實兩人是自殺還是他殺，警方已經約談相關人士合共7人，希望有更多發現。女方家屬亦飛抵峇里島，當地法醫獲同意解剖程女遺體。