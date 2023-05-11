單身凍卵未如願 事主冀掌生育權

內地首例 法院押後宣判 內地單身女子徐棗棗2018年向首都醫科大學附屬北京婦產醫院尋求凍卵遭拒後，以一般人格權糾紛案為由把醫院告上法庭，是內地首宗單身女性凍卵案。案件去年一審宣判，法院認為醫院拒絕提供凍卵服務的行為不違法，駁回訴訟請求。徐女其後提出上訴，案件周二在北京市第三中級人民法院二審開庭，未有當庭宣判。徐女向傳媒表示，若成功上訴，會繼續選擇在該院凍卵，不希望後悔。

在此次庭審中，徐女邀請一名倫理學專家作為專家證人，並補充一些案件材料，以及她近期到醫院做的體檢報告等。

指婚姻與生育可解綁 徐女的代表律師董曉瑩表示，雙方都補充新的材料，但沒有提供新的證據，被告依舊堅持認為保護生育權，還是應該從適齡生育出發而不是延遲生育。原告主張單身女性不應該受差別對待，遭受人格尊嚴的損害。

35歲的徐女稱對二審比較期待，原因是今年兩會期間有一些政策風向，國家衞健委也收集意見，覺得對案件有好的影響。她近期再到醫院檢查身體，結果顯示卵巢狀況不錯並可以凍卵。她認為婚姻與生育是可以解綁，婚姻不一定是通往幸福的路。

2022年7月的一審判決書顯示，原衞生部（現國家衞健委）2003年實施的《人類輔助生殖技術規範》等明確規定人類輔助生殖技術的應用，必須以醫療為目的，北京婦產醫院作為非營利性醫療機構，必須按照核准登記的診療科目展開診療活動，而且必須遵守中國有關法律、法規、部門規章和醫療技術規範等要求。本報綜合報道