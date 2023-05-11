北京奪命火後 應急部全國查隱患

【本報綜合報道】北京市豐台區北京長峰醫院上月18日一場大火造成29人死亡，應急管理部安全協調司司長汪崇鮮昨指，事後立即在各地組織實施重大事故隱患專項排查整治行動。國務院安委會辦公室也建立有關工作機制，定期調度掌握排查整治進展，加大工作推進和督導檢查力度。

應急管理部舉行新聞發布會，介紹全國重大事故隱患專項排查整治2023行動開展情況。汪崇鮮稱當前內地安全生產形勢異常嚴峻複雜，特別是內蒙古阿拉善左旗「2‧22」露天煤礦坍塌事故、北京長峰醫院「4‧18」火災事故均造成重大傷亡，嚴重衝擊民眾的安全感和幸福感。

先要企業自查自改

汪崇鮮表示與以往相比，這次專項排查整治行動有「四個突出」，分別是突出重大隱患開展排查整治，聚焦煤礦、非煤礦山、危險化學品、交通運輸、建築施工、消防、燃氣、漁業船舶、工貿等重點行業領域；突出關鍵少數狠抓全員責任落實，把企業作為事故隱患排查整治的責任主體；突出先禮後兵提升排查整治質量，先請企業自查自改，再由政府部門精準嚴格執法；以及突出機制創新提升發現和解決問題的強烈意願和能力水平。