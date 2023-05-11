小學史書用錯圖 出版社道歉銷毀

【本報綜合報道】內地近日有網民發文稱，小學生歷史課外書《寫給孩子看的中國史》出現事實性錯誤，在講述甲午中日海戰的歷史時，書中用一張「丁汝昌投降圖」。出版社昨日發布道歉聲明，指該圖書確實存在不當插畫問題，已經停止線上線下銷售，全面收回銷毀；大學亦成立工作專班啟動調查，對相關負責人嚴肅處理。

丁汝昌殉國變投降 網民促懲 網民周一發文稱，清朝北洋水師提督丁汝昌的歷史事迹眾所周知，此書竟然使用日軍視角的丁汝昌投降圖，正文內並沒有對此圖作解釋，容易誤導孩子。引發爭議的圖片出現在該書講述威海戰役與《馬關條約》的章節，該書出版方為北京工業大學出版社。另有網民搜索圖片來源，源自日本畫師的《日清戰爭錦繪》，直言若作者引用這幅畫，註明出處也可以理解，但圖片名稱有誤導人之嫌。

周二有自稱是丁汝昌後人的網民回應指，丁汝昌寧死不屈，自殺殉國，該圖歪曲歷史，丁氏後人會與出版社聯繫並考慮提訴。出版社總編室一名工作人員事後表示，已經核實內容。甲午戰爭博物館一名工作人員表示，丁汝昌肯定沒有投降，質疑是日本歪曲歷史事實的作品沒有考證就被引用，會向領導匯報相關情況。