台冧天秤砸捷運 1死9傷

插入車廂奪命 三分二路線停駛 台灣台中捷運昨天發生重大意外，豐樂公園站外建造商施工期間有吊臂掉落，砸向行駛中的捷運列車並插入車廂，導致一名女乘客死亡及另外9人受傷，台中捷運需要局部停駛。警方初步調查發現，建築工地拆除頂樓塔式天秤作業時，吊臂掉落捷運路軌，砸損行駛中的捷運車廂，地盤則無人受傷。

涉事建築工地位於台中市南屯區文心南路，接近台中捷運豐樂公園站，天秤設在34樓住商大樓的頂樓，期間疑施工不當致吊臂掉落，砸穿鐵路隔音牆，插入捷運車廂並砸壞車頭。現場照片顯示，列車車頭嚴重損毀，玻璃碎裂，鋼架貫穿車廂兩側，車廂內一片狼藉。不少傷者是長者，其中一名女乘客獲救時無生命迹象，卡在車廂底部，頭部重創。

站務員通報 太近煞不住 台中捷運全線有三分之二停駛，死者是一名51歲林姓女子，在靜宜大學任職助理教授，傷者包括一名加拿大籍男子。現場站務人員憶述現場情況，表示在月台執勤時目睹吊臂從高樓倒塌，剛好打在路軌上，第一時間緊急通知行控中心煞車，惟距離太短煞不住，最終發生意外。事發後，車上乘客由列車工作人員引導落車，從路軌回到車站。

台中市市長盧秀燕表示，這宗事故目前先以救治傷者為重，後續的原因調查，若是公共安全沒做好將重罰，也會要求重償。市政府都發局亦派員到場調查，指大樓整體結構完成後，高處的施工機械會一層一層拆卸下來，但「起造人（建築物擁有者）」興富發建設因拆卸施工過程中處理不當，導致公共安全意外，當局勒令停工。

3單位各被罰款2.3萬元 市政府都發局強調，針對興富發建設、承造人齊裕營造公司、監造人大容聯合建築師事務所，各罰款9萬元新台幣（約2.3萬港元）。台中捷運公司隨後調整營運路線，北屯總站至市政府站及九張犁站至高鐵台中站局部行駛，目前全力搶修。

另一方面，台鐵周二清晨一列區間車在嘉義縣南靖，與路軌上的軌道工作平台車碰撞，區間車主排障器和車下零件撞毀，所幸並無旅客受傷。經查證，事件為交通部鐵道局包商夜間施工時忘記將平台車修好而闖入軌道，台鐵打算向鐵道局索償。本報綜合報道