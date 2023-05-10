金磚五國續壯大 美元霸權漸萎縮

美國拜登政府目前要面對最棘手的問題，是美元在全球的霸權地位受到威脅。2001年美元在國際儲備佔71%，到2021年只佔55%，但到2022年已經急劇下降至47%，本來是20年才下降16個百分點，惟去年竟在一年內下降8個百分點，足足加快了20倍！這無疑是一個警號，告訴美政府世界各國在去美元化。

急劇去美元化的最大原因，首先是美國聯同盟友對俄羅斯執行全面貿易制裁，禁止和俄羅斯以美元作商品交易。這使所有對俄羅斯有巨大能源、貴金屬、木材及穀物需要的國家，例如中國，就轉以人民幣、盧布或本國貨幣交易。國際金融協會首席經濟師Robin Brooks批評，事實證明美國的經濟制裁完全無法限制俄羅斯及將來任何國家發動戰爭。例如歐洲國家表面上禁止俄羅斯石油入口，但印度由俄烏戰爭前沒有購買俄石油，到如今每天200萬桶，大部分是轉運歐洲出售。

人幣交易 避免制裁 另外一個重要因素是，美國急速及大幅加息以打擊通脹，使資金流向美國，其他國家不單止欠缺美元支付外貿，也欠缺美元資金發展，結果人民幣作為貿易及投資貨幣就變得非常吸引，變相加快去美元化。

美國共和黨參議員盧比奧警告政府，南美洲大國巴西也正帶頭和中國合作用人民幣作交易，這會使美政府更難對中國實施貿易制裁。而5年後當有更多國家加入用美元以外的貨幣交易，美國就完全失去制裁其他國家的能力。連美財長耶倫亦在上月向CNN透露，如果美國把美元交易作為經濟制裁手段，長遠只會廢掉美元在國際經貿的主宰能力。

美政府內的經濟專家提出，現時最影響G7國家金融經濟發展的是金磚五國日漸壯大，預計有沙特、伊朗、阿根廷、印尼及與美國為鄰且有緊密經濟關係的墨西哥等19國都有意加入，這些國家除了可建立G7市場以外強大的貿易自主力量，還可能進一步建立以黃金、能源及糧食等實物為基礎的金融貨幣體系，挑戰G7金融制度所建立的經濟體系。

歐洲及日韓無法擺脫對工業資源、能源及糧食的需求，就如美國無法擺脫對大量商品的需求，根本它們只會愈來愈受制於金磚國家的實物供應。彭博估計金磚五國如今能提供全球32.1%的經濟增長，比G7的29.9%還要高。G7的金融及經濟霸權正日暮途窮。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻