距今502年 明代正德年間石碑重現

【本報綜合報道】中國河北省邢台市南和區文保部門前日公布，當地工作人員近日在河郭鎮趙牌村發現一座明代正德十六年所立的石碑。碑文全稱為明故迪功郎陝西鞏昌府寧遠縣丞南和趙公墓表，距今已有502年歷史，對研究明代中期冀中南地區的歷史和民風民俗等具史料價值。

該石碑為青石材質，高130厘米、寬75厘米、厚22厘米，其兩面書文，碑陽文字字體為行書，共854字，字迹清晰流暢，由奉議大夫山西太原府代州知州朱銳撰文，詳細記述墓主人趙思明求學、從政的歷程，並記載趙思明一家三代均以孝行聞名鄉里。碑陰部分為趙氏宗支圖，詳細記載趙氏家族自明代永樂年間從山西榆次遷民至南和縣趙牌村，曾祖之下分列了趙氏九代各分支名諱及婚配姓氏。

詳記墓主求學從政歷程 邢台市文史專家蘭劍輝介紹，為該碑撰文的朱銳曾任南和知縣，任職時政績顯赫，在南和期間曾編纂南和縣第一部《南和縣志》。古石碑保存較完好，尤其是一家三代受到朝廷旌表比較罕見。