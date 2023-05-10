不滿裝修工質素 外行人拍片親上陣

內媒昨日報道，徐佳欣因不滿很多裝修公司沒有按照國家標準來施工，加上很多潛規則，便決定自己裝修新家。在裝修之餘，他還將自己的經歷拍成影片，分享到網上，未料在短短幾個月內，追隨者數量從剛開始的兩位數增長到上萬，觀看量也水漲船高，達到百萬播放。在網民建議下，他決定嘗試直播，不僅與觀眾分享裝修心得，也會熱心地回答網民問題。

徐佳欣剛開始裝修時完全不知道如何施工，於是在網上查找資料，購買相關書籍進行系統學習。在裝修過程中他遇到諸多困難，比如初次砌牆時，將10厘米的牆砌成20厘米厚，只得拆掉重來。他稱部分觀眾質疑他的專業和動機，有人覺得他是為了帶貨，也有人覺得他做得不完美。雖然看到相關留言感到難受，但得知有很多沒裝修經驗的網民能透過自己的影片，了解到真正的國標施工是怎樣做，他感到很欣慰，認為能親手打造自己的小家，是非常有意義的事。