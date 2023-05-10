愛心廚房供做飯 病人家屬免費煮餐

【本報綜合報道】中國安徽省合肥市有志願者特意將房屋改造成「愛心廚房」，供鄰近醫院、經濟困難的患者家屬免費做飯，當中米麵糧油都是免費供應，目前已無償提供給病患家屬做飯已有千餘人次。內媒前日報道，有慈善團體得悉相關正能量，為愛心廚房提供公益扶持金，將愛繼續傳播開去。

愛心廚房的受惠對象主要是貧困戶及低保戶，志願者表示，知道患者家屬面臨非常大的困難，他們最需要別人的陪伴和鼓勵，希望略盡綿力，給他們帶來一些心靈的安慰，「社會上需要正能量，這個社會總要溫暖一點」。有位女性受惠者則稱，自己去年剛畢業，本想找工作，詎料16歲的弟弟霍奇金淋巴瘤復發，需長期留院治療。她指愛心廚房幫助自己節省一大半伙食開支，非常感謝志願者雪中送炭，省去不少壓力。

慈善團體撥款增宣傳 愛心廚房負責人陳祖益表示，此前廚房僅靠社會和志願者的幫助來維持運作，隨着慈善團體的撥款注資，分擔愛心廚房的成本，令他們更有信心。他指仍有不少家屬質疑廚房的可靠性，將會加強宣傳，釋除公眾疑慮。