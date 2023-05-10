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潮流創意：安全背囊 物品易收藏
【本報綜合報道】美國一間公司研發出一款旅行用背包（圖），不但完全防水，甚至設有密碼鎖防盜，讓用家安心享受旅行。該款背包在輕盈之餘，內附多個夾層，方便用家裝入不同物品，其中設有專門為放入平板電腦等電子設備的內隔。
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