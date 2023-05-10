兩岸國際

潮流創意：安全背囊 物品易收藏
【本報綜合報道】美國一間公司研發出一款旅行用背包（圖），不但完全防水，甚至設有密碼鎖防盜，讓用家安心享受旅行。該款背包在輕盈之餘，內附多個夾層，方便用家裝入不同物品，其中設有專門為放入平板電腦等電子設備的內隔。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc