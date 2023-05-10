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戴拳套接網球破紀錄
曾創下超過250次健力士世界紀錄的美國愛達荷州男子拉什，近日又再次創下一項新的世界紀錄。他在戴上拳擊手套的情況下，用單手在一分鐘內接住81個網球。他形容這次挑戰十分困難，拳擊手套很難抓網球，每次都會彈開，所以花了很長時間訓練。
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