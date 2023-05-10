加國腦癌女發憤 演說激勵同路人

加拿大安大略省大薩德伯里一名23歲女子自6個月大時，便被診斷患有腦瘤。在成長過程中，她共動過6次腦部手術，不僅沒有被病魔打敗，還完成了大學學習，成為了一名激勵演說家，並幫助加拿大腦腫瘤基金會組織下月舉行的腦瘤步行活動。她在前日發表的專訪中稱，由於自己擁有遠大的夢想，幫助了自己渡過難關。

切尼埃爾（Alicia Chenier）自小習慣與腦瘤共存，她2018年入讀大學，並在去年畢業，期間完成了多次腦部手術。2019年，她開始在社交平台上記錄自己的學術、醫療和個人經歷，希望與他人建立聯繫，並激勵其他可能面臨類似健康挑戰的人。

被指不似患病 曾受困擾 她介紹自己在成長過程中會遇到很多誤解，比如有時與他人分享患腦癌的經歷時，會被別人質疑自己不像得了腦瘤，讓她十分困擾，所幸認識了不同地區患有腦瘤的朋友，與對方彼此支持。她稱，這些人可以和自己一起經歷患病過程，甚至拿它開玩笑，因為患有腦瘤的經歷是非常獨特的。

對於切尼埃爾的經歷，從事腦腫瘤手術已有20多年的神經外科醫生哈克（Iftikharul Haq）表示，在他的職業生涯中見過一些類似不可思議的案例。他介紹有一位30多歲的孕婦被診斷出患有惡性腫瘤，醫療團隊推斷她僅能再存活一年左右，但憑藉堅強的意志，該女子在仍然身患惡性腫瘤的情況下存活至今。本報綜合報道