星洲指申公民權 財富非主要標準

尚穆根

【本報綜合報道】新加坡內政部長兼律政部長尚穆根周一強調，擁有高淨值不意味一定能夠獲得新加坡公民權，新加坡移民與關卡局不收集公民權申請人的財富或淨值訊息，申請者的財富或淨值也不是評估他們能否獲得公民身份之主要標準。

尚穆根進一步表示，近日有媒體引述一名駐南非的研究員估計，新加坡今年料有約3,500名高淨值人士成為該國公民，「我們不知道這名研究員如何得出這些數據。2023年的其餘公民權申請結果還未決定」。

尚穆根重申，當局評估公民權申請時考慮一系列因素，包括申請者為新加坡貢獻的能力、申請者或他的企業在新加坡創造之就業機會、申請者擁有的特殊技能或教育程度、他們融入新加坡社會的能力，以及在新加坡落地生根的承諾。

移民星洲年輕化 根據新加坡去年公布的《2022年人口簡報》，新加坡2021年新增21,537名新公民，其中57.3%來自東南亞國家、36.8%來自其他亞洲國家，其餘6.0%來自其他國家。新增新公民大多較年輕，只有23%的年齡在40歲以上。